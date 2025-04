PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen zwei Kindertagesstätten auf +++ Einbruchversuch über die Feiertage

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen zwei Kindertagesstätten auf, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße/Martin-Luther-Straße, Samstag, 19.04.2025 15:00 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 06:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen sind Einbrecher in gleich zwei Kindertagestätten in Bad Schwalbach eingebrochen. Sowohl in der Rudolf-Höhn-Straße als auch in der Martin-Luther-Straße gingen die Täter nach einem ähnlichen Prinzip vor, indem sie die Gebäude der Einrichtungen aufsuchten und mit Werkzeugen Türen aufbrachen. In den Gebäuden wurden Schränke und Schubladen rabiat geöffnet und anschließend das Weite gesucht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der verursachte Sachschaden geht in die Tausende.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

2. Einbruchversuch über die Feiertage, Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, Freitag, 18.04.2025, 12:00 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 16:00 Uhr

(fh)Über die vergangenen Osterfeiertage ereignete sich im Taunussteiner Stadtteil Wehen ein Einbruchversuch, bei dem die Täter in ihrem Vorhaben scheiterten. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Silberbachstraße auf und gelangten unbemerkt ins Gebäude. Dort suchten sie eine Wohnung auf und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an dieser zu schaffen. Die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell