POL-RTK: +++Polizeibeamte durch Widerstand verletzt+++Motorradfahrer schwer verletzt+++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht+++ Kind von PKW angefahren+++ Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizeibeamte durch Widerstand verletzt, 65527 Niedernhausen, Am Deußtal, Samstag, 26.04.2025, 19:10 Uhr

(Sw) Bei der Festnahme eines 32-Jährigen in Niedernhausen wurden zwei Beamte derart verletzt, dass sie im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Gegen 19:00 Uhr am gestrigen Samstag wurden Beamte der Polizei Idstein in die Straße Am Deußtal in Niedernhausen gerufen, da dort nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich durch mehrere Personen randaliert würde. Vor Ort konnte u.a. der 32-jährige Niedernhausener angetroffen werden, welcher sofort nach den Beamten schlug, trat, biss und spuckte. Erst nach Eintreffen weiterer Streifen gelang es, den Mann zu fesseln und ihn zur Polizeistation zu verbringen. Auch hier verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten aggressiv, sodass er letzten Endes die Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Da der Mann vor Eintreffen der Beamten bereits andere Personen verletzte, muss er sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung, verantworten.

2. Vorfahrt missachtet und dadurch Kradfahrer schwer verletzt, 65307 Bad Schwalbach, B54 Höhe Hettenhain, Samstag, 26.04.2025, 18:47 Uhr

(Sw) Durch einen Fehler beim Einbiegen auf die B54 kam es zu einem Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem mit drei Personen besetzten PKW, wobei sämtliche Personen Verletzungen davontrugen.

Um etwa 18:45 Uhr beabsichtige der 83-jährige Fahrer eines Opel Crosslands, von Hettenhain kommend auf die B54 in Richtung Bad Schwalbach einzubiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Bad Schwalbach kommenden Kradfahrer mit seiner Ducati und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer, ein 30-jähriger Taunussteiner, wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch die herbeigerufenen Rettungskräfte mittels Hubschrauber in eine naheliegende Klinik geflogen werden musste. Der Unfallverursacher sowie seine 76- und 49-jährigen Mitfahrer erlitten gemäß ersten Ermittlungen leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, wobei es auch zum Einsatz eines Polizeihubschraubers kam, kam es zur Vollsperrung am Unfallort mit entsprechender Verkehrsbeeinträchtigung. Die beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 25.000,- Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach leitet die Ermittlungen zum Unfallhergang und bittet mögliche Unfallzeugen, sich telefonisch unter (06124) 7078 0 zu melden.

3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, 65510 Idstein, In der Eisenbach 30, Sonntag, 27.04.2025 03:25 Uhr

(Ra) Am Morgen des 27.04.2025 um ca. 03:25 Uhr wurde eine 22-jährige Idsteinerin von einem Fahrzeug angefahren.

Die junge Frau lief die Straße "In der Eisenbach" entlang, als sich ein nicht näher bekanntes Fahrzeug von hinten näherte und sie seitlich erfasste, sodass sie zu Boden stürzte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug flüchtete nach dem Unfall die Einbahnstraße entlang in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Idstein bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

4. Kind quert die Straße und wird von PKW angefahren, 65385 Rüdesheim am Rhein, Wilhelmstraße, Samstag, 26.04.2025, 21:05 Uhr

(Sw) Vergleichsweise glimpflich endete der Versuch eines 5-jährigen Mädchens aus Rüdesheim, die Straße zu überqueren. Das Mädchen, in Begleitung seiner Eltern, wollte am gestrigen Abend die Wilhelmstraße in Rüdesheim überqueren und betrat zwischen zwei geparkten Fahrzeugen heraus die Straße, als der VW Passat eines 51-jährigen Rüdesheimers die Straße entlang fuhr. Das Mädchen kollidierte mit der Seite des VW und verletzte sich dem ersten Anschein nach hierbei glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren Abklärung wurde das Kind in eine umliegende Klinik verbracht. Am VW selbst ist kein Schaden entstanden.

5. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt, 65386 Schlangenbad, L 3035 zwischen Obergladbach und Hausen vor der Höhe, Samstag, 26.04.2025, 12:50 Uhr

(am) Am Samstagmittag befuhr ein 56 Jahre alter Eltviller die Landstraße von Obergladbach nach Hausen vor der Höhe, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad der Marke BMW verlor. Er kam von der Straße ab und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

