Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Handy im Schlaf gestohlen

Apolda (ots)

In der Teichgasse in Apolda wurde gestern, gegen Mitternacht, in eine Wohnung eingebrochen, obwohl die Bewohner zu Hause waren und schliefen. Der Eindringling stahl ein Handy, welches direkt neben dem schlafenden Wohnungsbesitzer lag. Die ebenfalls schlafende Ehefrau wurde durch das Knarren einer Tür geweckt. In der Annahme, dass es sich um ihren Mann handelte, rief sie dessen Namen. Der dreiste Dieb flüchtete darauf mit dem Handy. Dank des schnellen Hinzurufens der Polizei und die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte kurz darauf sowohl der Täter als auch das Handy wieder aufgefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell