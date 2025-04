PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in eine Tierklinik +++ Einbruch in eine Schule

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in eine Tierklinik,

Heidenrod-Laufenselden, Krailing, Donnerstag, 24.04.2025, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 07:45 Uhr

(emb)In den frühen Morgenstunden des Donnerstags brachen unbekannte Täter in eine Tierklinik in der Straße "Krailing" in Laufenselden ein. Mittels unbekannten Werkzeugs überwanden die Einbrecher eine Tür und drangen so in den Kassenbereich der Klinik ein. Aus der Kasse entwendeten sie das darin befindliche Bargeld und flüchteten unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 650 EUR. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06127 7078-0 zu melden.

2. Einbruch in eine Schule,

Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Mittwoch 23.04.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 07:24 Uhr

(emb)Nach Schulschluss am Mittwochnachmittag kam es in einer Schule in Bad Schwalbach zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter zerstörten ein Fenster und betraten so das Schulgebäude in der Rudolf-Höhn-Straße. Sie durchsuchten daraufhin mehrere Büroräume und flüchteten nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06127 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell