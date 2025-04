POL-RTK: In fünf Objekte der Gemeinde eingebrochen +++ Münzsammlung aus Wohnhaus gestohlen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Polizeibeamte durch Widerstand verletzt, 65527 Niedernhausen, Am Deußtal, Samstag, 26.04.2025, 19:10 Uhr (Sw) Bei der Festnahme eines 32-Jährigen in Niedernhausen wurden zwei Beamte derart verletzt, dass sie im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen 19:00 Uhr am ...

mehr