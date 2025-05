PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tür eingeschlagen und eingebrochen +++ Graffiti-Sprayer festgenommen +++ Zwei Motorradunfälle auf Landesstraße +++ Motorradfahrer überholen, sorgen für Unfall und flüchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Tür eingeschlagen und eingebrochen,

Bad Schwalbach, Wiedbachstraße, Mittwoch, 30.04.2025, 08:30 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs sind Unbekannte in ein Bad Schwalbacher Wohnhaus eingebrochen. Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 18:45 Uhr begaben sich die Einbrecher zu einem Grundstück in der Wiedbachstraße und schlugen dort den Glaseinsatz der Haustür ein. Auf diesem Wege öffneten sie die Tür und gelangten ins Haus, wo sie ein Sparschwein mit Münzgeld entwendeten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Graffiti-Sprayer festgenommen,

Idstein, Limburger Straße, Donnerstag, 01.05.2025, 17:45 Uhr

(fh)Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag zwei jugendliche Graffiti-Sprayer festgenommen. Gegen 17:45 Uhr erhielt die Polizei in Idstein die Meldung über zwei Jugendliche, die Graffitis an einen Supermarkt in der Limburger Straße sprühen würden. Sofort eilten Polizeistreifen zu dem besagten Markt, wo sie die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren antreffen und festnehmen konnten. Beide wurden zunächst zur Dienststelle gebracht und von dort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden entsprechende Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

3. Zwei Motorradunfälle auf Landesstraße, Lorch & Bad Schwalbach-Ramschied, Landesstraße 3033, Donnerstag, 01.05.2025, 13:30 Uhr & 14:00 Uhr

(fh)Auf der Landesstraße 3033 haben sich am Donnerstagnachmittag an zwei unterschiedlichen Orten Unfälle mit verletzten Motorradfahrern zugetragen. Gegen 13:30 Uhr war eine 63-Jährige aus Unterfranken mit ihrem Motorrad der Marke Honda auf der Landesstraße 3033 von Lorch kommend in Richtung Heidenrod unterwegs. Zwischen den Abfahrten Wollmerschied und Espenschied kam die Frau in einer Kurve ins Schleudern, dann zu Fall und stieß gegen eine dortige Leitplanke. Sie verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Etwa eine halbe Stunde später kam es bei Ramschied zu einem weiteren Motorradunfall, ebenfalls im Kurvenbereich. Hier war ein 28-jähriger Bad Homburger mit seiner Harley-Davidson in Richtung "Riesenmühle" unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Telefonmast kollidierte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

4. Motorradfahrer überholen, sorgen für Unfall und flüchten, Bundesstraße 54, Hohenstein (Burg Hohenstein), Donnerstag, 01.05.2025, 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben zwei Motorradfahrer auf der Bundesstraße 54 bei der Burg Hohenstein erst einen Unfall provoziert und sind dann abgehauen. Den Angaben eines 26-jährigen Motorradfahrers aus Beselich zufolge sei er gegen 16:30 Uhr mit seiner Maschine der Marke BMW auf der Bundesstraße 54 von Aarbergen-Kettenbach kommend in Richtung Hohenstein unterwegs gewesen. In der letzten Kurve vor der Burg Hohenstein seien ihm zwei Motorradfahrer entgegengekommen, welche beide einen weiteren Verkehrsteilnehmer überholt hätten und so den BMW-Fahrer zum Ausweichen nach rechts zwangen. Dieser kam dabei von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich. Er kam im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus. Die beiden unbekannten Personen fuhren auf ihren Zweirädern in Richtung Aarbergen davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Schaden an dem Motorrad beträgt knapp 12.000 Euro.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zu den beiden Motorradfahrern unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

