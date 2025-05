PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Sachbeschädigung auf Schulgelände+++Fahrzeug zerkratzt+++Kellerabteile aufgebrochen+++Unfall mit Verletzten+++wechselseitige Körperverletzung+++Einbruch+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Sachbeschädigung auf Schulgelände+++ Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Str., Wiedbachschule Donnerstag, 01.05.2025, gegen 18.50 Uhr Zwei unbekannte Täter entnahmen Bodenplatten aus dem Boden und warfen diese in den angrenzenden Grünstreifen auf dem Schulgelände. Zudem hoben sie mehrere Wasserablaufgitter aus der Verankerung und warfen diese über den Schulhof. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780.

+++Fahrzeug zerkratzt+++ Idstein-Walsdorf, Am Pfarrbogen, Donnerstag, 01.05.2025, 18:00 Uhr bis 20:11 Uhr Am vergangenen Donnerstagabend, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:11 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter in Idstein-Walsdorf ein an der Straße abgestelltes Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden an dem Pkw. Anschließend floh der Täter in eine unbekannte Richtung. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

+++Kellerabteile aufgebrochen+++ Niedernhausen, Wiesbadener Straße, Samstag, 03.05.2025, 01:30 Uhr In der Samstagnacht gegen 01:30 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Niedernhausen ein und machten sich dort an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Hierbei entwendeten die Täter aus mehreren Kellerverschlägen unter anderem Werkzeug und ein E-Scooter. Nach der Tatausführung flohen die Einbrecher in eine unbekannte Richtung aus dem Haus. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter (06126) 9394-0.

+++Unfall mit Verletzten+++ Taunusstein-Wehen, Aarstraße Samstag, 03.05.2025, 14.28 Uhr Ein 60-jähriger Taunussteiner befährt mit seinem Pkw Opel die B 275 in Fahrtrichtung Taunusstein-Hahn und gerät nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit dem Pkw Audi der entgegenkommenden 70-jährigen Görsrotherin. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher und der 69-jährige Mitfahrer der Görsrotherin leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 EUR.

+++wechselseitige Körperverletzung+++ Taunusstein, Platter Str. Samstag, 03.05.2025, 21.02 Uhr Nach vorerst verbalen Streitigkeiten zwischen einem 59-Jährigen, einem 56-Jährigen und einem 32-Jährigen, allesamt Taunussteiner, eskalierten die Streitigkeiten zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der 59-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden anderen Kontrahenten wurden leicht verletzt.

+++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus+++ Geisenheim, An den drei Weisen Samstag, 03.05.2025, 10:29 Uhr Am Samstagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein leerstehendes Reihenhaus in Geisenheim gemeldet. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu dem unbewohnten Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Räume durchsucht. Derzeit wurde als einziges Diebesgut ein blauer Plastikkorb festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/91120.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell