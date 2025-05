PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Kellerverschläge, Festnahme +++ Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug +++ Video mit Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus +++ Verkehrsüberwachung auf Motorradstrecke

1. Wohnungseinbrüche in Oestrich-Winkel, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Taunusstraße und Sterzelpfad, Samstag, 03.05.2025, 18:30 Uhr bis Sonntag, 04.05.2025, 10:15 Uhr

(emb)Zwischen Samstag und Sonntag kam es im Oestrich-Winkeler Stadtteil Hallgarten zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die unbekannten Täter schlugen im Zeitraum von 18:30 bis 10:15 Uhr in einem Einfamilienhaus im Sterzelpfad ein Fenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. In der Taunusstraße hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf, durchsuchten das Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 1.700 EUR. Der Wert des entwendeten Schmucks und des Bargelds beläuft sich insgesamt auf ca. 3.550 EUR. Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektionen Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer 06124 7078-0 zu melden.

2. Einbruch in Kellerverschläge, Festnahme in Frankfurt, Niedernhausen, Wiesbadener Straße, Samstag, 03.05.2025, 01:30 Uhr

(emb)In den frühen Morgenstunden des Samstags wurden in Niedernhausen in der Wiesbadener Straße mehrere Kellerverschläge aufgebrochen. Der zunächst unbekannte Täter entwendete Werkzeug und einen E-Scooter im Wert von ca. 1.000 EUR. Er flüchtete unerkannt. Im Zuge einer Personenkontrolle im Bereich des 3. Reviers Frankfurt am Main konnte ein 33-Jähriger festgestellt werden, der Teile des Diebesguts mit sich führte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug,

Geisenheim, Waldparkplatz Kreisstraße 603 und Chauvignystraße, Samstag, 03.05.2025, 12:00 Uhr bis 13:28 Uhr

(emb)Am Samstagmittag wurden auf einem Waldparkplatz in Geisenheim zunächst die Kennzeichen eines dort geparkten Nissan Juke entwendet. Gegen 13:28 Uhr tankte der unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Chauvignystraße mit einem silbernen Mercedes-Benz Kombi Benzin im Wert von mehr als 100 EUR und verließ die Tankstelle wieder ohne den Kraftstoff zu bezahlen. An dem Fahrzeug waren die zuvor entwendeten Kennzeichen angebracht. Der Täter konnte als männlich, ca. 1,90 m groß und 35 bis 45 Jahre alt beschrieben werden. Er war bekleidet mit einer schwarzen Schirmmütze, einer dunkelblauen Steppjacke und blauer Jeans und trug schwarz-weiße Sneaker. Hinweise auf die Person nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer 06722 9112-0 entgegen.

4. Video mit Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus, Idstein, In der Ritzbach, Freitag, 02.05.2025, 22:09 Uhr,

(emb)Ein 16-Jähriger löste am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er an eine 16-Jährige ein Video mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe versandt hatte. Unter Hinzuziehung von Spezialkräften konnte er widerstandslos in der Straße "In der Ritzbach" festgenommen werden. Die Schusswaffe stellte sich als Softair-Waffe heraus. Das Video war durch den Minderjährigen in mehreren sozialen Netzwerken hochgeladen worden, eine gezielte Bedrohung gegenüber Dritten lag nicht vor. Bei vermeintlichen Schusswaffen geht die Polizei stets von echten Schusswaffen aus. Es wird nun geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes dem Minderjährigen in Rechnung gestellt werden können.

5. Verkehrsüberwachung auf Motorradstrecke, Aarbergen, B 54, Freitag, 02.05.2025, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr (emb)Am Freitag führte die Polizei auf der B 54 bei Aarbergen Motorradkontrollen durch. Im Bereich der "Applauskurve" kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Motorradunfällen sowie Meldungen über augenscheinlich zu schnell fahrende Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Im Zeitraum von 12:00 bis 18:00 Uhr konnten keine Verstöße festgestellt werden. Die Polizei wird aber auch in Zukunft diesen Bereich in ihre Kontrollen weiterhin miteinbeziehen.

