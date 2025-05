POL-RTK: Sachbeschädigung an Pkw +++ Jagdwilderei

Bad Schwalbach (ots) - (fh)Die am 16.04.2025 veröffentlichte Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen suchte gemeinsam mit einem Familienangehörigen am gestrigen Tage eine Polizeistation auf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden ...

mehr