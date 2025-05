PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisstensuche nach einer 17-Jährigen aus Kiedrich

Bad Schwalbach (ots)

Vermisstensuche nach einer 17-Jährigen aus Kiedrich,

Kiedrich,

Freitag, 09.05.2025

(rk) Die Polizei Wiesbaden ist auf der Suche nach der 17-jährigen Munira Gurhan Daad aus Kiedrich.

Munira wurde letztmalig am 07.05.2025 um 07:40 Uhr am Eltviller Bahnhof auf einem Bahnsteig in Richtung Wiesbaden gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist ca. 165 cm groß, von kräftiger Statur, hat schulterlange, dunkle Haare und trägt vermutlich ein Kopftuch. Bisherige Ermittlungen und Absuchen verliefen noch ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Munira Gurhan Daad gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

