FW Grevenbroich: Zwei Tote nach schwerem Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW bei Grevenbroich

Grevenbroich

(FW Grevenbroich) Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelschlepper-LKW bei Grevenbroich forderte am Donnerstagmittag (6.3.) gegen 13:00 Uhr zwei Todesopfer und einen Verletzten. Auf der Landstraße 116 zwischen Grevenbroich und Bedburg waren die beiden Fahrzeuge nahe dem Ortsteil Frimmersdorf miteinander kollidiert. Dabei wurden die Insassen des PKW so schwer in ihrem Wagen eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack befreit werden konnten.

Beim Eintreffen der ersten Grevenbroicher Rettungskräfte kurz nach dem Alarm befand sich der Fahrer des Sattelschleppers noch in seinem Fahrzeug und wurde von mehreren Ersthelfern betreut. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Betreuung von Fahrer und Helfern und kümmerten sich um die Eingeklemmten im PKW. Dabei stellte sich leider rasch heraus, dass die Insassen bereits verstorben waren.

In der Folge sicherten die Grevenbroicher Retter weiter die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen zum Schutz der Umwelt auslaufende Betriebsstoffe auf. Zudem sorgten sie für die Abschirmung der Unfallstelle auf der Landstraße. Wegen der Schwere des Unfalls blieb die L116 bis in die Abendstunden durch die Polizei gesperrt.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde vor Ort ein spezielles Team der Polizei für die Unfallaufnahme tätig. Kräfte der Grevenbroicher Wehr unterstützten die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten, indem sie die getöteten PKW-Insassen aus dem Fahrzeugwrack befreiten. Im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen wurden alle Kräfte der Feuerwehr durch speziell für die Aufarbeitung seelisch belastender Einsätze geschulte Helfer betreut.

Während dieser sogenannten PSNV-Nachsorge sicherten Ehrenamtler aus den Feuerwehreinheiten Kapellen, Hülchrath und Neukirchen auf der Feuerwache den Grundschutz fürs Grevenbroicher Stadtgebiet. An der Unfallstelle waren die hauptamtliche Wache sowie die Ehrenamtler der Einheiten Frimmersdorf-Neurath und Gustorf-Gindorf tätig. Insgesamt summiert sich die Zahl der aktivierten Feuerwehrkräfte auf rund 45.

Aussagen zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Unfallopfer.

