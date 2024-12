Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Unfall mit Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhren die drei beteiligten Autos in der Biberacher Straße in Richtung Ringschnait. Verkehrsbedingt musste ein 20-jähriger BMW-Fahrer sowie eine 38-jährige Skoda-Fahrerin an einem Kreisverkehr abbremsen. Die nachfolgende 39-jährige Fahrerin eines Opel erkannte dies wohl zu spät. Mit ihrem Opel krachte sie in das Heck des Skoda. Den schob es wiederum auf den davor befindlichen BMW. Verletzt wurde niemand. Abschlepper bargen den Opel sowie den Skoda. Der BMW blieb fahrbereit. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf insgesamt 21.500 Euro geschätzt.

