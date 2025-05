PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand geleistet+++E-Roller gestohlen+++Motorradfahrer stürzt+++ Pkw provoziert Unfall - Verursacher gesucht+++Mit Außenspiegel kollidiert und abgehauen+++Verkehrsunfall mit überschlagenen PKW

Bad Schwalbach (ots)

1. Widerstand geleistet,

Idstein, Mittwoch, 14.05.2025, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann in Idstein nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld Polizisten verletzt. Gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, da dort eine Anwohnerin von ihrem ehemaligen Lebensgefährten angegangen worden sei. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Parteien, darunter den erheblich alkoholisierten 32-Jährigen, an. Dieser sollte der Wohnung verwiesen werden und leistete dabei Widerstand. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Bei der Festnahme wurden zwei Beamte verletzt, einer von ihnen musste seinen Dienst beenden. Der 32-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

2. E-Roller gestohlen,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Bad Schwalbach, Genthstraße, Montag, 12.05.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 15:00 Uhr & 17:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde sowohl in Bad Schwalbach als auch in Oestrich-Winkel jeweils ein E-Scooter gestohlen. In der Genthstraße in Bad Schwalbach betraten Diebe zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 17:00 Uhr unbemerkt den Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses und entwendeten den mit einem Zahlenschloss gesicherten Roller der Marke Evercross. In Oestrich-Winkel dagegen hatte der Besitzer eines Changzhou Niu-Rollers diesen am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rheingaustraße abgestellt und ebenfalls mit einem Schloss gesichert. Kurze Zeit später fehlte von Scooter und Schloss jede Spur.

Die Polizeistationen in Bad Schwalbach (06124) 7078-0 und Rüdesheim (06722) 9112-0 nehmen Hinweise zu den Diebstählen entgegen.

3. Motorradfahrer stürzt,

Kiedrich, Landesstraße 3035, Dienstag, 13.05.2025, 16:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei Kiedrich gestürzt und in der Folge ins Krankenhaus gekommen. Der 20-jährige Fahrer einer BMW S 1000 RR befuhr gegen 16:45 Uhr die Landesstraße 3035 von Hausen v. d. Höhe kommend in Richtung Kiedrich. In einer Kurve verlor der Heranwachsende die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei verletze er sich und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

4. Pkw provoziert Unfall - Verursacher gesucht, Schlangenbad, Landesstraße 3038, Samstag, 10.05.2025, 09:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen wich ein Fahrzeug bei Schlangenbad einem entgegenkommenden Pkw aus und verunfallte. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie den Verursacher. Den Angaben eines 19-jährigen Geisenheimers zufolge sei er gegen 09:30 Uhr auf der Landesstraße 3038 von Georgenborn nach Schlangenbad unterwegs gewesen, als ihm in Höhe der Zufahrt zur Bundesstraße 260 ein grüner SUV, vermutlich Hyundai Kona, entgegenkam. Dieser sei plötzlich in die Mitte der Fahrbahn geraten und habe den 19-Jährigen zum Ausweichen nach rechts gezwungen. Dort kollidierte er mit der Leitplanke, sodass ein Schaden von 8.000 Euro entstand. Sein VW Golf musste abgeschleppt werden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann, etwa 50 Jahre alt gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

5. Mit Außenspiegel kollidiert und abgehauen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Sterzelpfad, Dienstag, 13.05.2025, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr

(fh)Die Polizei bittet bei einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstag, welche sich in Oestrich-Winkel ereignet hatte, um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Straße "Sterzelpfad" geparkten roten Ford C-Max und beschädigte dessen Außenspiegel. Anschließend fuhr die Verursacherin oder der Verursacher einfach davon.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

6. PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall, Bundesstraße 260, zwischen Egenrother Stock und Holzhausen an der Haide, Mittwoch, 14.05.2025, 07:00 Uhr

(be)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 260 zwischen dem Egenrother Stock und dem rheinlandpfälzischen Holzhausen an der Haide ein Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer schleuderte gegen 07:00 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache, mit seinem Opel Corsa in einer Linkskure nach rechts von der Fahrbahn. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht, wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und für die weitere Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000EUR.

