PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann droht Straftat an und randaliert mehrfach +++ Falsche Handwerker unterwegs Jugendlicher bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann droht Straftat an und randaliert mehrfach, Taunusstein/Wiesbaden, Donnerstag, 15.05.2025, 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag erschien ein Mann im Polizeiposten Taunusstein, wo er nach der Androhung von Straftaten festgenommen werden musste. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand. Gegen 13:00 Uhr suchte der 36-Jährige den Polizeiposten in der Aarstraße auf. Hier beleidigte er schließlich die anwesenden Polizisten und drohte mit strafbaren Handlungen, sodass er gefesselt werden musste. In der Zelle des Polizeipostens schlug er mehrfach seinen Kopf gegen die Zellenwand und klagte daraufhin über Schmerzen, sodass er in ein Krankenhaus nach Wiesbaden gefahren wurde. Während der Untersuchung zeigte er sich erneut aggressiv und leistete Widerstand. Im Anschluss an die Untersuchung wurde der 36-Jährige auf Grund seines Verhaltens in einer Fachklinik in Eltville vorgestellt, seine Aufnahme jedoch abgelehnt. Daraufhin ordnete ein Richter die Gewahrsamnahme des Mannes an, sodass die Beamten ihn in das Polizeigewahrsahm nach Wiesbaden brachten. Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

2. Falsche Handwerker unterwegs, Rheingau-Taunus-Kreis, Mai 2025

(emb)Im Rheingau-Taunus-Kreis waren in den vergangenen Wochen vermehrt falsche Handwerker unterwegs, die eine kostengünstige oder gar kostenfreie Säuberung von Dachrinnen angeboten haben. Der Polizeidirektion Rheingau-Taunus liegen mehrere Hinweise von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern vor, die auf eine mutmaßliche Betrugsmasche nicht hereinfielen.

Die Polizei rät in Bezug auf unangekündigte Handwerkerbesuche: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Immer wieder kommt es auch vor, dass die Arbeiten nach der Hälfte abgebrochen werden, um anschließend neu verhandeln zu können. Bei kostenfreien Dienstleistungen könnte die Absicht hinter den Arbeiten auch das Ausbaldowern des Grundstücks sein, wenngleich hierzu keine konkreten Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen vorliegen.

Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung oder die Bezahlung mit Schmuck ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

3. Jugendlicher bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet, Rüdesheim am Rhein, Marienthaler Straße, Montag, 12.05.2025, 14:25 Uhr

(emb)Am Montagmittag wurde ein junger Fußgänger in Rüdesheim bei einem Verkehrsunfall verletzt, der Verursacher flüchtete. Gegen 14:25 Uhr beabsichtigte ein 15-jähriger Fußgänger die Marienthaler Straße zu überqueren. Als sich der Jugendliche bereits auf der Fahrbahn befand, fuhr ein Pkw aus der Eibinger Straße auf die Marienthaler Straße und kollidierte dort mit dem 15-Jährigen. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an und im Gespräch schilderte der unter Schock stehende Jugendliche, dass "alles in Ordnung sei". Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin in Richtung der Nothgottesstraße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unmittelbar danach überkamen den 15-Jährigen Schmerzen. Zu Hause angekommen wurde er durch die Familie in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Es war besetzt mit einem Mann und zwei Kindern. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer 06722 9112-40 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell