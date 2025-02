Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger bei Kontrolle zunehmend nervös: 154 Gramm Haschisch und ein Messer in Sporttasche

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 10. Februar 2025 stellte eine Streife der Bundespolizei um 08:50 Uhr einen 37-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale) fest und kontrollierte ihn. Der Mann machte mündliche Angaben zu seiner Person und wirkte zunehmend nervös. Auf die Wahrnehmung der Bundespolizisten angesprochen, gab der Deutsche zu, eine größere Menge Betäu-bungsmittel in seiner Sporttasche mitzuführen. Es erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier und die Durchsuchung der Person sowie seiner Sachen. Die Beamten stellten in Summe circa 154 Gramm vermutlich Haschisch, ein sogenanntes Karambit-Messer sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung fest und im Weiteren sicher. Die zuständige Landespolizei wurde informiert und die Person sowie die aufgefundenen Gegenstände zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung übergeben. Den Tatverdächtigen erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz sowie eines weiteren Verstoßes gegen das Führungsverbot innerhalb einer Waffenverbotszone.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell