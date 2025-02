Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rauchender Vater verpasst Weiterfahrt des Zuges: Bundespolizisten nehmen allein reisende Kinder in Gewahrsam und stellen circa 500 Gramm Cannabis sowie zwei Messer fest und sicher

Magdeburg, Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 8. Februar 2025 nutze ein 52-jähriger Vater mit seinen beiden 9- und 11-jährigen Kindern einen Intercityex-press von Nordrhein-Westfalen, um in die Bundeshauptstadt zu fahren. Bei dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Hannover verließ der Deutsche den Zug, um eine Zigarette zu rauchen. Währenddessen schlossen sich die Türen des Zuges und die Bahn setzte ihre Fahrt ohne den Mann fort. Der Vater informierte daraufhin eine Streife der Bundespolizei und bat um Hilfe, da sich das gesamte Reisegepäck und seine beiden Kinder im Zug befanden. Daraufhin wurde die Bundespolizei in Magdeburg informiert. Nach Ankunft des Zuges um 05:38 Uhr stand eine Streife bereit, stellte die beiden Kinder fest und nahm sie in Gewahrsam. Zudem wurde das Reisegepäck sichergestellt und in der Dienststelle durchsucht. Hierbei kamen zwei vakuumierte Plastiktüten mit vermutlich Cannabiskraut und Cannabisblüten zum Vorschein, welche sichergestellt wurden. Hierbei handelte es sich um circa 500 Gramm. Der Vater nutzte einen Nachfolgezug und erreichte um 08:10 Uhr die Dienststelle der Bundespolizei in Magdeburg. Er wurde auf weitere verbotene und gefährliche Gegenstände durchsucht, wobei die Einsatzkräfte am Gürtel zugriffsbereit ein Einhand- und ein Taschenmesser auffanden und ebenfalls sicherstellten. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei informiert und der Tatverdächtige sowie die Beweismittel an eine Streife übergeben. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Führungsverbot innerhalb der Waffenverbotszone. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Begleitung seiner Kinder um 09:25 Uhr aus der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell