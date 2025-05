PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Schwalbach (ots)

Niedernhausen, Zur Steinritz,

Montag, 19.05.2025, 11:35 bis 12:45 Uhr

(emb)Am Montagmittag wurden zwei Taschen aus einem geparkten Fahrzeug in Niedernhausen entwendet. Die Mitarbeiter einer Gartenbaufirma hatten ihre Taschen in ihrem Arbeitsfahrzeug untergebracht. Das Fahrzeug ließen sie in der Straße "Zur Steinritz" zurück. Im Zeitraum von 11:35 Uhr bis 12:45 Uhr drangen unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum ein und schnappten sich die Taschen der Mitarbeiter, in denen sich unter anderem ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie befanden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06126 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell