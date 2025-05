PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Wohnung eingebrochen und geflüchtet +++ Einbrecher scheitern +++ Dutzende Meter Holz im April gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. In Wohnung eingebrochen und geflüchtet, Walluf, Rheinstraße, Montag, 19.05.2025, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher in Walluf trotz der Anwesenheit der Bewohner an Diebesgut gelangt. Gegen 02:30 Uhr vernahmen Anwohner aus der Rheinstraße verdächtige Geräusche aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss. Als sie daraufhin nach dem Rechten sehen wollten, stießen sie auf einen Unbekannten, der just in diesem Moment aus der Wohnungstür floh. Es zeigte sich, dass der Einbrecher, welcher zuvor durch die Hauseingangstür eingestiegen war, eine Spielekonsole sowie einen Rucksack entwendet hatte.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die gegen 02:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

2. Einbrecher scheitern,

Waldems-Esch, Eschtalstraße, Mittwoch, 14.05.2025, 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Freitag wurde bei der Polizei ein versuchter Einbruch angezeigt, der sich am vergangenen Mittwoch ereignet hat. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten die Täter im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr das Grundstück des Anwesens in der Eschtalstraße. Dort machten sie sich mit einem Werkzeug an der Terrassentür zu schaffen und versuchten diese an mehreren Stellen aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Dutzende Meter Holz im April gestohlen, Taunusstein, Hambach & Seitzenhahn, April 2025

(fh)Im April kam es in den Taunussteiner Stadtteilen Hambach und Seitzenhahn zum Diebstahl von mehreren Festmetern Holz. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. Vergangene Woche wurde von einer Mitarbeiterin der Stadt Taunusstein die beiden Diebstähle angezeigt. Die 50 bzw. 20 Meter Festholz mit einer Länge von etwa 6 Metern pro Stamm waren bis Mitte April in Waldstücken in Hambach und Seitzenhahn gelagert und dort von Unbekannten gestohlen worden. Aufgrund des Ausmaßes des Diebesguts müssen die Täter zum Abtransport ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell