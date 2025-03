Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 72-jähriger Harald M. wieder wohlbehalten zurück

Flensburg (ots)

Der als vermisst gemeldete Harald M. ist am späten Nachmittag durch Polizeibeamte der Polizeistation Tarp in Oeversee angetroffen und wieder wohlbehalten in seine Wohneinrichtung zurück gebracht worden.

Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

