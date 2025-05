Polizei Dortmund

POL-DO: Tankbetrug misslingt dank aufmerksamer Zeugen: Polizei nimmt Porschefahrer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (18.05.) tankte ein Mann, ohne zu bezahlen. Auch dank guter Zeugenhinweise konnten zivile Einsatzkräfte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der Fahrer eines Porsches auf das Gelände einer Tankstelle an der Märkischen Straße. Der Mitarbeiter und eine Zeugin beobachteten, wie sich der Mann beim tanken verdächtig umschaute und versuchte, sein Gesicht mit einem Pullover zu verdecken. Außerdem waren die Kennzeichen des Autos mit einer braunen Folie überklebt.

Nachdem der Mann 67,51 Liter Benzin getankt hatte, stieg er wieder in den Porsche. Den fälligen Betrag in Höhe von 114,70 Euro bezahlte er nicht, stattdessen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit rückwärts zurück auf die Märkische Straße. Anschließend flüchtete er in südliche Richtung. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei.

Weitere Zeugen beobachteten wenig später einen Porsche, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Westfalendamm in Richtung Unna fuhr. Der Fahrer hielt kurz am Fahrbahnrand, entfernte eine Folie von den Kennzeichen und fuhr anschließend weiter. Diese Beobachtung meldeten die Zeugen der Polizei.

Zivile Einsatzkräfte bemerkten kurz darauf einen weißen Porsche Panamera, der im Bereich der Kreuzung Schillerstraße / Scheffelstraße geparkt war. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Auto, wenig später konnten die Beamten jedoch beobachten, wie vier Männer einstiegen und losfuhren.

Weit kamen die Männer jedoch nicht, die Beamten hielten das Auto an und nahmen die vier Innensassen (23, 22, 21, 17) vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Porsches fanden die Beamten in der Mittelkonsole braunes Klebeband. Der 21-Jährige konnte eindeutig als die verdächtige Person an der Tankstelle identifiziert werden. Da besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Den Dortmunder erwarten nun Strafverfahren wegen Tankbetrug und Kennzeichenmissbrauch.

