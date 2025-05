PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Seitenscheibe eingeschlagen +++ Betrunkener E-Scooter Fahrer stürzt und landet im Krankenhaus

Bad Schwalbach (ots)

1. Seitenscheibe eingeschlagen,

Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Mittwoch, 21.05.2025, 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben im Laufe des Mittwochs ein geparktes Fahrzeug in Taunusstein-Neuhof beschädigt. Am Mittwochnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wies der in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" geparkte Suzuki Vitara ein eingeschlagenes Fenster auf der Fahrerseite auf. Aus dem Fahrzeug selbst, welches dort um 07:30 Uhr abgestellt worden war, fehlte nichts, weshalb die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung ausgeht.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Betrunkener E-Scooter Fahrer stürzt und landet im Krankenhaus, Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Donnerstag, 22.05.2025, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag hat sich ein alkoholisierter E-Scooter Fahrer bei einem Sturz in Rüdesheim verletzt. Gegen 20:00 Uhr war der 64-jährige Rüdesheimer mit einem E-Roller der Marke "Xiaomi" auf der Bleichstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über das Gefährt, kam zu Fall und verletzte sich. Ein verständigter Rettungswagen brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus. Da noch an der Unfallstelle klar wurde, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, nahm ihm ein Arzt im Krankenhaus Blut ab. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell