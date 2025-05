PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand geleistet +++ Polizisten bedroht und bespuckt +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Kleinkraftrad entwendet

Bad Schwalbach (ots)

Während Veranstaltung Widerstand geleistet, 65366 Geisenheim, Rheinufer, Freitag, 23.05.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 24.05.2025

(br)In der Nacht von Freitag auf Samstag leistete ein Veranstaltungsgast am Rheinufer in Geisenheim bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Die bei dem Musik-Festival eingesetzten Polizisten wurden zu einer Schlägerei auf dem Veranstaltungsgelände gerufen. Dort trafen sie auf den alkoholisierten 21-Jährigen aus Walluf. Dieser sollte einer Kontrolle unterzogen werden, leistete den Anweisungen der Polizisten aber keine Folge, weshalb er festgenommen werden sollte. Hierbei leistete er starken Widerstand, sodass mehrere Beamte nötig waren um den Mann zu bändigen. Er wurde im weiteren Verlauf in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizisten verletzten sich bei dem Einsatz nicht.

17-Jähriger bedroht und bespuckt Polizeibeamte, 65366 Geisenheim, Behlstraße, 24.05.2025, 00:20 Uhr

(rf) Ein 17-Jähriger Geisenheimer leistete in der Nacht von Freitag auf Samstag bei seiner Festnahme Widerstand. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:20 Uhr kam es im Bereich des Geisenheimer Bahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In Folge dessen kam es zu Festnahmen von beteiligten Personen der Schlägerei. Ein augenscheinlich unbeteiligter 17-jähriger näherte sich der Personenkontrolle und versuchte hierbei einen der Festgenommen zu befreien. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte dies verhindert werden und der 17-jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und bespuckte sowie bedrohte hierbei die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den 17-Jährigen Geisenheimer wurden mehrere Strafverfahren eröffnet. Bei der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-jährige seinen Eltern übergeben.

Kleinkraftrad entwendet,

65510 Hünstetten-Bechtheim, Alte Ortsstraße, Zwischen Freitag, 23.05.2025, 07:00 Uhr und Samstag, 24.05.2025, 06:30 Uhr

(Sto) Bislang unbekannte Täter haben in der Alten Ortsstraße in Hünstetten-Bechtheim zwischen Freitag- und Samstagmorgen ein auf der Straße abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Das Zweirad der Marke Fantic Motor war durch die Besitzerin vor dem Wohnhaus am Straßenrand abgestellt worden, ehe sie Samstagabend den Diebstahl bemerkte. Das Fahrzeug ist weiß/blau lackiert, auf diesem war zuletzt das amtliche Kennzeichen SWA-NZ 96 angebracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06126) 9394-0 an die sachbearbeitende Polizeidienststelle in Idstein zu wenden.

Alkoholisiert am Steuer,

65388 Geisenheim, Chauvignystraße, Samstag, 24.05.2025, 22:55 Uhr

(Sto) Beamte der Polizeistation Rüdesheim zogen am späten Samstagabend einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Gegen 22:55 Uhr führten sie im Bereich der Chauvignystraße in Geisenheim eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dessen konnten sie beim Fahrzeugführer, einem 27-jährigen Mann aus Wiesbaden, eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund dessen wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

Verletzte nach Fahrradsturz,

65375 Gemarkung Oestrich-Winkel-Hallgarten, Wirtschaftsweg, Samstag, 24.05.2025, 12:52 Uhr

(br)Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf einem Wirtschaftsweg bei Hallgarten zu einem Sturz zweier Fahrradfahrerinnen. Eine 54-Jährige aus Eltville sowie eine 55-Jährige befuhren nebeneinander einen Wirtschaftsweg zwischen Hallgarten und Oestrich-Winkel. Als die 54-Jährige durch ein Geräusch abgelenkt wurde, verhakten sich die Lenkstangen der beiden Fahrräder, sodass die Frauen stürzten und sich dabei Verletzungen zuzogen. Sie wurden später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

