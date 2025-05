PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Räuber in die Flucht geschlagen +++ Einbrecher steigt ein und wird überrascht +++ Pedelec entwendet +++ Unfall auf der B 417 mit einer Leichtverletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Räuber in die Flucht geschlagen,

Idstein, Bahnhofstraße, 27.05.2025, 18:00 Uhr

(mv) Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter Täter die Tageseinnahmen einer Bäckerei in Idstein zu erbeuten. Kurz vor Ladenschluss betrat der Täter den Verkaufsraum der Bäckerei in der Bahnhofstraße und bedrohte eine Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand. Er verlangte Geld. Als ihm dieses verwehrt wurde, zerstörte der Räuber eine Scheibe und floh vom Tatort. Der Täter kann als männlich, ca. 180 cm groß und schmal beschrieben werden. Er trug einen in sein Gesicht gezogenen schwarzen Schlauchschal, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Bauchtasche sowie eine schwarze weite Hose. Darüber hinaus habe er braune Augen gehabt und mit "osteuropäischem Akzent" gesprochen. Hinweise zu der Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbrecher steigt ein und wird überrascht, Walluf, Liebaustraße, Mittwoch, 28.05.2025, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Walluf ein und wurde dabei von einem Bewohner überrascht. Um 02:15 Uhr kletterte der Einbrecher ersten Ermittlungen zufolge in der Liebaustraße auf das Dach einer Garage und gelangte von dort in das angrenzende Wohnhaus. Hier durchsuchte er zunächst die Kellerräume und eine Küche im Erdgeschoss. Dort wurde er kurz darauf vom Wohnungsinhaber überrascht, sodass er die Flucht antrat. Zuvor war der Täter offenbar noch an Bargeld gelangt, welches aus der Wohnung fehlte.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Verbindung zu setzen.

3. Pedelec entwendet,

Niedernhausen, Am Schäfersberg, Montag, 26.05.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 11:30 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben Zweiraddiebe in Niedernhausen zugeschlagen. Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 11:30 Uhr betraten die Langfinger ein Grundstück in der Straße "Am Schäfersberg" und entwendeten ein Pedelec der Marke "Cube" im Wert von knapp 2.800 Euro. Dieses stand zur Tatzeit mit einem Schloss versehen im Außenbereich des Wohnhauses.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Unfall auf der B417 mit einer Leichtverletzten, Gemarkung Hühnstetten-Limbach, B417 zwischen Bechtheim und Wallbach/ Limbach, Dienstag, 27.05.2025, 20:58 Uhr

(vF) Am 27.05.2025 um 20:58 Uhr kam es auf der Bundesstraße 417 kurz vor der "Hühnerkirche" zwischen Bechtheim und der Abfahrt Wallbach/Limbach zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Ausgangs einer Rechtskurve kam die 22-jährige Frau aus Burgschwalbach mit ihrem Opel auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Baumgruppe mit Gestrüpp. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell