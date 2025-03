POL-HG: Einbrecher steigen durch Kellerfenster ein +++ Einbruch in Gaststätte +++ Waldkapelle beschädigt Fensterscheiben von Schulgebäude beschädigt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher steigen durch Kellerfenster ein, Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Sonntag, 30.03.2025, 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(he)Gestern kam es in Oberstedten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro verursachten. Zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr stiegen der oder die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster eines in der Hans-Mess-Straße gelegenen Einfamilienhauses ein. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, bevor die Einbrecher dann unter anderem mit Schmuck, Bargeld und elektronischen Geräten flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer um (06172) 120-0 Hinweise

2. Einbruch in Gaststätte,

Königstein, Falkensteiner Straße, Sonntag, 30.03.2025, gegen 0:15 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag des vergangenen Wochenendes brach ein Täter in Königstein innerhalb weniger Minuten in eine Gaststätte ein und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro, seine Beute betrug jedoch nur wenige hundert Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge drang der Täter unter Zuhilfenahme eines Kanaldeckels mit brachialer Gewalt in die in der Falkensteiner Straße gelegen Gaststätte ein. Schon nach wenigen Minuten flüchtete er mit seiner Beute. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer um (06172) 120-0 Hinweise.

3. Waldkapelle beschädigt,

Glashütten, Schloßborn, Kapellenstraße, Samstag, 29.03.2025, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(he)Am vergangenen Samstag beschädigten unbekannte Täter in Schloßborn das Dach der Waldkapelle und verursachten dadurch einen Schaden von über 1.000 Euro. Zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden Dachziegel heruntergenommen und zerstört. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise.

4. Fensterscheiben von Schulgebäude beschädigt, Usingen, Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Freitag, 28.03.2025, 15:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025, 18:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren in Usingen auf einem Schulgelände unbekannte Täter zugange und verursachten an dem Schulgebäude Sachschaden. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr wurden, mutmaßlich durch Steinwürfe und Zerkratzen, mehrere Scheiben beschädigt. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von Fensterscheiben, mutmaßlich mit Seife, beschmiert. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Polizei in Usingen bittet unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

