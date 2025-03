PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Steinbach und Kronberg +++ Körperverletzung nach Streit in Königstein +++ Sachbeschädigung an Pkw in Kronberg +++ Unfälle mit Verletzten in Weilrod, Schmitten und Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Tatort: Steinbach, Rombergstraße Tatzeit: zwischen 27.03.2025,10:00 Uhr und 29.03.2025, 09:15 Uhr

Im o.g. Zeitraum brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in der Rombergstraße in Steinbach ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst unbemerkt Zutritt zu einem der beiden betroffenen Grundstücke bevor sie an dem zugehörigen Wohnhaus eine Terrassentür aufhebeln konnten. Nachdem die Täter das Wohnhaus durchsucht hatten, gelang es ihnen, sich über das Erklimmen eines Wintergartens Zutritt zum Balkon des Nachbarhauses zu verschaffen und über ein dortiges Fenster in das Gebäude einzusteigen.

Bei ihrer Tat machten die Täter Beute in noch unbekannter Höhe und hinterließen einen Sachschaden von geschätzt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/62400.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Königstein, Georg-Pingler-Straße Tatzeit: Samstag, 29.03.2025, 00:06 Uhr

Eine Gruppe von vier jugendlichen Personen hielt sich zur Tatzeit am Kapuzinerplatz in Königstein auf. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren erwachsenen Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung griff die Zweiergruppe zwei Personen der Vierergruppe an. Diese wehrten sich und versprühten Reizgas. Anschließend flüchteten sie. Eine Beschreibung war den Geschädigten nicht möglich. Die beiden geschädigten Personen erlitten Verletzungen im Gesicht und an den Augen.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660 zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Höhenstraße Tatzeit: Samstag, 29.03.2025, 20:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten auf das Gartengrundstück des Geschädigten und versuchten, die dortige Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung der Parkstraße. Es entstand Sachschaden an der Terrassentür.

Hinweise bitte an die Polizei Königstein unter Telefon 06174/92660.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Kronberg, Zeilstraße 5 Tatzeit: Freitag, 28.03.2025, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum war ein grauer BMW X 3 vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Unbekannte Täter zerkratzten die linke und rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Sachschaden: ca 5.000 Euro

Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660.

Unfall mit Leichtverletztem

Unfallort: Bad Homburg, Siemensstraße/Benzstraße Unfallzeit: Freitag, 28.03.2025, 15:35 Uhr

Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Renault die Benzstraße aus Richtung Else-Kröner-Straße und wollte nach links in die Siemensstraße einbiegen. Eine 28-Jährige fuhr mit einem VW die Siemensstraße aus Richtung Daimlerstraße in Richtung Kreuzung Benzstraße entlang. Des Weiteren fuhr ein 49-Jähriger, ebenfalls mit einem VW, die Benzstraße aus Richtung Justus-von-Liebig-Straße auf die Kreuzung zur Siemensstraße zu.

Der 51-Jährige übersah an der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige und kollidierte zuerst mit deren Pkw und im Anschluss auch dem VW des 49-Jährigen. Der Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Sachschaden: ca. 22.500 Euro

Verletzter Fahrzeugführer nach Unfall

Unfallort: Schmitten, Siegfriedstraße Unfallzeit: Freitag, 28.03.2025, 14:50 Uhr

Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Sandplacken kommend nach Oberreifenberg hinein. In der dortigen Siegfriedstraße kollidierte der Fahrer mit einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw BMW.

Durch den Zusammenstoß kippte der unfallverursachende Pkw Ford auf die Seite, der Fahrzeugführer musste mithilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca 15.000 Euro

Verletzte Personen nach Vorfahrtsverstoß Unfallort: Gemarkung Weilrod, Einmündung B 275 / L 3025 Unfallzeit: Samstag, 29.03.2025, 13:47 Uhr

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin von Schmitten-Hunoldstal kommend in Richtung B 275. Sie wollte nach links auf die B 275 einbiegen und übersah hierbei eine 76-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Usingen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und waren nicht mehr fahrbereit. Alle drei Personen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Die B 275 war in diesem Bereich für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell