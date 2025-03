PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Anruf durch falsche Polizeibeamte +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg, Friedensstraße, Donnerstag, 27.03.2025, ca. 20:20 Uhr (je) Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr wurde in der Friedensstraße in Kronberg ein Einfamilienhaus von zwei Einbrechern aufgesucht. Die unbekannten Täter versuchten die Tür des Wintergartens aufzuhebeln und die Scheiben einzuschlagen. Dies konnte von zwei wachsamen Nachbarn beobachtet werden, die umgehend die Polizei alarmierten. Einer der Nachbarn sprach einen der Einbrecher an, woraufhin beide Täter die Flucht ergriffen. Der eine Täter war ca. 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Mütze, dunkle Jacke, eine helle Hose und hatte schwarze Handschuhe an. Der zweite Täter war ca. 1,70 Meter groß und trug eine dunkle Jacke. Der Sachschaden am Haus wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

2. Diebstahl von E-Scooter,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Einkaufszentrum, Donnerstag, 27.03.2025, 19:15 Uhr - 19:45 Uhr (je) Zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Scooters kam es am Donnerstag, 27.03.2025, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:45 Uhr an einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße in Friedrichsdorf. Unbekannte Täter hatten das Schloss, womit der E-Scooter an einem Metallständer angeschlossen war aufgebrochen und entfernten sich mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

3. Anruf durch falsche Polizeibeamte,

Friedrichsdorf, Donnerstag, 27.03.2025, 21:30 - 23:00 Uhr

(je) Am Donnerstagabend, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr kam es in Friedrichsdorf zu einem Betrug zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes durch einen Anruf von einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab und einem falschen Polizeibeamten. Der Geschädigte wurde durch die Betrügerin angerufen, die sich als seine Tochter ausgab. Sie erzählte, dass sie einen schweren Unfall verursacht hätte. Dann wurde das Telefon an eine unbekannte männliche Person weitergeben, welche sich als Polizeibeamter ausgab. Bei einer Zahlung von Bargeld im vierstelligen Bereich würde man von einer Strafe absehen.

Die Ängste des Geschädigten konnten so geschürt werden, dass er sich durch den Betrüger überreden ließ, das Geld an einem ihn unbekannten Mann auszuhändigen.

Es kam zur Übergabe von Bargeld in Höhe von über 8.000 EUR.

Der Abholer war ca. 40 Jahre alt, 1,70 m groß, hatte dunkle Haare und eine untersetzte Figur. Bei der Tat trug er ein dunkles Hemd und eine graue Hose.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

Beherzigen Sie den Rat der Polizei: Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Usingen, Neutorstraße, Donnerstag, 27.03.2025, 15:30 Uhr

(je) Am Donnerstagnachmittag kam es in Usingen in der Neutorstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein junger Mann aus Grävenwiesbach missachtete mit seinem weißen Seat Leon die Vorfahrt einer älteren Frau aus Schmitten, die mit ihrem grauen Mercedes GLC die Neutorstraße befuhr. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Sachschaden wird auf ca. 6.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell