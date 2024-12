Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden und Meldung eines Verkehrsunfalls mit eingeklemmter Person

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 11. Dezember 2024 um 15:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Hunsdorfer Weg alarmiert. An der Einsatzstelle war ein Baum mit Wurzelteller umgestürzt und hatte sich in weiteren Bäumen verkeilt. Da eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr bestand, setzten die Einsatzkräfte einen Greifzug ein, um den Baum zu entfernen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Um 20:40 Uhr wurden die Einheiten Hünxe und Drevenack sowie Polizei und Rettungsdienst zur Straße Loosenberge alarmiert. Eine Smartwatch hatte vermutlich nach einem Sturz einen automatischen Notruf abgesetzt. Die angegebene Adresse sowie die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesucht, jedoch ohne Feststellung. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach ca. 20 Minuten ohne weitere Maßnahmen beenden.

