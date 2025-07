Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei bittet um Hinweise nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der L 325 zwischen Fenken und Ravensburg ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und einen Unfallbeteiligten. Eigenen Angaben eines 22-Jährigen zufolge, der den Unfall nachträglich anzeigte, soll dieser ein Überholmanöver wegen Gegenverkehrs abgebrochen haben und gegen das Heck eines vorausfahrenden Lkws geprallt sein. Nach der Kollision sprach der 22-Jährige offenbar kurz mit dem Fahrer des Lkws, der an seinem Lastwagen keinen Schaden feststellte. Ohne Personalien auszutauschen, fuhren beide Beteiligten weiter. Aufgrund der nachträglichen Unfallaufnahme bittet das Polizeirevier Ravensburg daher unter Tel. 0751/803-3333 um Zeugenhinweise zu dem Unfall und dem bislang unbekannten Lkw-Lenker.

Ravensburg

Rennrad-Fahrerin übersehen - Unfall

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 26 Jahre alte Rennrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Wangener Straße. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer wollte in Fahrtrichtung Knollengraben nach rechts abbiegen und übersah die Radlerin dabei, die ihm auf dem dortigen Radweg entgegenkam. Die 26-Jährige stürzte bei der Kollision mit dem Audi, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Das Rennrad wurde stark beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Am Audi entstand indes Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Auf Bares abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in Büroräume in der Zeppelinstraße eingebrochen sind. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Räume, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, denen in der Tatnacht Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Fahrzeug zerkratzt

Unbekannte haben am Montag zwischen 14 und 15 Uhr einen Pkw zerkratzt, der auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Nikolausstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand ritzten die Täter auf Motorhaube und Beifahrertür Buchstaben und Zeichen in den Lack. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

In Leitplanke gefahren

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr ist ein 21-jähriger BMW-Fahrer mutmaßlich wegen Sekundenschlafs auf der B 33 in Richtung Ravensburg in eine Leitplanke gefahren und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte durch leichtes Bremsen und Ausweichen eine Kollision verhindern. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Der BMW des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzungen hat sich der Fahrzeuglenker keine zugezogen.

Weingarten

Fußgänger wird bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Broner Platz erlitten. Der Fußgänger querte die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg und wurde von einem 66-jährigen Toyota-Fahrer übersehen. Dieser erfasste den 50-Jährigen frontal. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Leutkirch

Zweimal betrunken auf Fahrrad unterwegs

Zwei Fahrradfahrer haben offenbar auf dem Kinderfest zu tief ins Glas geschaut und müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine 27-jährige Radfahrerin wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Straße "An der Wilhelmshöhe" von Polizeibeamten kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Folglich musste sie sich einer Blutentnahme in einem Kankenhaus unterziehen. Ebenfalls von den Beamten angehalten wurde ein 34-jähriger Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war, am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Straße "Am Repsweiher". Da ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann fast 2 Promille ergab, musste auch er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf die beiden Radler kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Aichstetten

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Schwer verletzt wurde ein 43-jähriger Ford-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 21 Uhr auf der A 96. Der Mann war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und kam nach einem Überholvorgang zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten nach rechts von der Autobahn ab. Sein Wagen stach im Grünstreifen ein und überschlug sich in der Folge mehrmals. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Verkehrspolizei deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen fest. Im Fahrzeug befanden sich zudem mehrere Schnapsflaschen und eine kleine Menge Marihuana. Der 43-Jährige musste daher Blut abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der Mann muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Bad Wurzach

Diebstahl von Kupferkabel und Akkuschrauber auf Baustelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere hundert Meter Kupferkabel sowie einen Akkuschrauber von einer Baustelle auf dem Friedhofparkplatz in der Dietmannser Straße gestohlen. Die Täter öffneten offenbar die Absperrgitter der Baustelle, um so Zugang zum Diebesgut zu erlangen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

