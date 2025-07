Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wegen einer Fahrt unter Drogenbeeinflussung muss ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Polizeibeamte des Reviers Sigmaringen trafen den Mann am Donnerstagabend an seiner Wohnadresse an, nachdem Zeugenhinweise auf eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss vorlagen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, Amphetamin und Kokain, weshalb der 45-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem erheblichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot.

Sigmaringen

Cabrio aufgebrochen - Gegenstände gestohlen

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag hat ein Unbekannter in der Straße "In den Burgwiesen" das Stoffverdeck eines Cabrios aufgeschlitzt und das Fahrzeug durchsucht. Der Täter entwendete dabei eine Lederjacke sowie Münzgeld im Gesamtwert von knapp 300 Euro. Der entstandene Sachschaden am Verdeck wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07571 / 104-0 zu melden.

Mengen

Flucht vor Polizei endet im Graben

Vor einer Polizeikontrolle ist ein 36 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag kurz nach 13 Uhr geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte den Wagen auf der B 311 zwischen Rulfingen und Mengen wegen einer auffälligen Fahrweise kontrollieren. Der 36-Jährige gab Gas, verlor kurz vor Mengen die Kontrolle über den Ford und kam im Graben zum Stehen. Der 36-Jährige nahm kurzerhand die Beine in die Hand und suchte zu Fuß das Weite. Eine sofort eingeleitete Verfolgung und Suchmaßnahmen erbrachten zunächst keinen Erfolg, weshalb ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde in die Suche eingebunden wurden. Im Rahmen der Suche ergaben sich Hinweise auf einen möglichen psychischen Ausnahmezustand des 36-Jährigen. Am Freitagmorgen konnte der Mann schließlich im Stadtgebiet Sigmaringen angetroffen und anschließend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen wird gegen den 36-Jähringen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Sauldorf

Fahranfänger kommt bei Regen von Fahrbahn ab - Totalschaden

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag auf der B 311 mit einem Mercedes Vito verunglückt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen kam der Fahrer gegen 10 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Mercedes erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen, waren die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Das Umweltamt des Landratsamts Sigmaringen prüft nun, ob auch noch Erdreich ausgetauscht werden muss.

Gammertingen

Betrunkener verursacht mehrere Polizeieinsätze

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Gammertingen mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Zunächst war er wegen Bedrohungen und lautstarker Ruhestörung aufgefallen. Kurz nach dem ersten Einsatz versuchte der erheblich alkoholisierte Mann, eine Musikbox aus einer Garage zu stehlen, wurde dabei jedoch gestört und flüchtete. Auf seiner Flucht beschädigte er in der Mozartstraße mehrere geparkte Fahrzeuge und versuchte offenbar, ein Auto aufzubrechen. Die Polizeibeamten vom Polizeirevier Sigmaringen konnten den 33-Jährigen jedoch wenig später in Gewahrsam nehmen. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands musste er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den 33-Jährigen.

