Polizei Bielefeld

POL-BI: Hoher Sachschaden an drei LKW

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Dalbke- Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.01.2021, drei geparkte LKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend parkten Mitarbeiter eines Transportunternehmens die Firmen-LKW auf einem Parkplatz an der Gildemeisterstraße, zwischen der Strothbachstraße und dem Heideblümchenweg. Während der Nachtzeit machte sich ein Unbekannter an drei LKWs zu schaffen und beschädigte sie, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Tatzeit liegt zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und Mittwochmorgen 08:30 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 10000 Euro.

Bereits zwei Tage zuvor, war ein Anhänger der Firma, der ebenfalls auf dem Parkplatz stand, beschädigt worden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell