Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneut GPS-Geräte aus Traktoren entwendet

Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter erneut Traktoren aufgebrochen. Am Wochenende verschafften sich die Täter Zugang auf ein Betriebsgelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dannstadt-Schauernheim. Aus dort abgestellten Traktoren wurden dann mehrere Steuergeräte entwendet. Hier beläuft sich der Schaden auf circa 12.000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Mutterstadt ein. Aus vier dort abgestellten Traktoren wurden im Anschluss darin eingebaute GPS-Geräte und Bordcomputer entwendet. Darüber hinaus entwendet die Täter noch dort gelagerte Getränke. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

