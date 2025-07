Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Otterstadt (ots)

Im Zeitraum vom 11.07., 10:00 Uhr - 13.07.2025, 16:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Wohnung zu gelangen. Durch die starke Gewalteinwirkung entstand Sachschaden am Fenster.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Frankenstraße gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

