POL-PDLU: Körperverletzungsdelikte auf dem Brezelfest

Böhl-Iggelheim (ots) - Zwischen dem Abend des 11.07.2025 und Morgen des 12.07.2025 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in die Räumlichkeiten. Bei der Tat wurde Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06235/4950 oder per Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr