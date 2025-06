Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexuelle Belästigung | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen einer sexuellen Belästigung an der Karstraße in Waldhausen machen können. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 23. Juni, gegen 16.15 Uhr.

Ein Mädchen war zu Fuß auf dem Gehweg der Karstraße in Richtung Aachener Straße unterwegs, als sie zunächst von einem unbekannten Fahrradfahrer verfolgt wurde. Als er dann an ihr vorbeifuhr, soll er sie von hinten unsittlich berührt haben. Der Mann sei daraufhin in Richtung Aachener Straße geflüchtet.

Er wird wie folgt beschrieben:

Der Tatverdächtige sei 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 - 1,85 Meter groß und habe blonde bis rote Haare mit einem 3-Tage-Bart. Er soll ein graues T-Shirt, eine orange Hose und einen grauen Rucksack getragen haben und auf einem silbernen Damenfahrrad unterwegs gewesen sein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Nummer 02161 290 entgegen. (sts)

