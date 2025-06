Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Entwendete Pkw an der Nord- und Geusenstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 23. Juni, erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Autos, die im Mönchengladbacher Stadtgebiet gestohlen worden.

Am Morgen gab eine Frau an, dass der Pkw ihres Mannes entwendet worden sei. Diesen habe sie am Freitag, 20. Juni, an der Nordstraße geparkt. Es handelt sich um einen schwarzen Peugeot 3008.

Gegen 19 Uhr berichtete eine Mönchengladbacherin von dem Diebstahl ihres schwarzen VW Multivan. Laut eigener Angaben habe sie diesen zuletzt am Samstag, 21. Juni, auf einem Parkplatz an der Geusenstraße in Rheindahlen gesehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

