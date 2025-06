POL-MG: Betrunkener E-Scooterfahrer fährt Streifenwagen auf

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Montag, 16. Juni, 11.30 Uhr und Sonntag, 22. Juni, 17.15 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oberlinstraße ein. Sie entwendeten diversen Schmuck. Am Sonntag, 22.06.2025 haben sich zwischen 11 und 20 Uhr bislang Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stepgesstraße verschafft. Sie durchsuchten die Räume. Ob und was entwendet wurde ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht ...

mehr