Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Meinungsverschiedenheiten mit Pfefferspray ausgetragen

Erfurt (ots)

Ihre Meinungsverschiedenheiten trugen zwei Männer Mittwochabend in Erfurt mit Pfefferspray aus. Gegen 21:20 Uhr gerieten zwei 42 und 39 Jahre alte Männer in der Bahnhofsunterführung aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In der weiteren Folge setzte der 39-Jährige gegen seinen 42-jährigen Kontrahenten Pfefferspray ein und verletzte ihn dabei leicht. Gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei konnten die beiden Streithähne getrennt werden. Beide Männer waren mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert. Gegen den 39-jährigen Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell