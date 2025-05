Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall führt zu Einschränkungen im Bahnverkehr

Erfurt (ots)

In der Nacht zum 01. Mai kam es kurz nach halb eins zu einem Verkehrsunfall mit fünf schwer verletzten Personen. In der Bahnstraße in der Erfurter Ortslage Bischleben-Stedten geriet ein Pkw in einer unübersichtlichen Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Anschließend fuhr das Fahrzeug wenige Meter weiter, stieß frontal gegen ein Betonfundament für einen Oberleitungsmast der Deutschen Bahn und kam hier zum Stehen. Durch Ersthelfer konnten die Insassen zunächst aus dem Fahrzeug gerettet und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut werden. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu mehreren Bahngleisen musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen der Zugverkehr unterbrochen werden. Erst nach einer Überprüfung des Fundamentes nebst Oberleitungsmast durch Fachleute der Deutschen Bahn konnten die Gleise wieder freigegeben werden und der Bahnverkehr ungehindert weiterfahren. (MH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell