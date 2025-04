LPI-EF: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Erfurt (ots) - Auf Pakete hatten es Diebe bei einem Einbruch in ein Büro in Erfurt abgesehen. Von Montag bis Dienstag drangen die Unbekannten in das Concierge-Büro eines Mehrfamilienhauses im Juri-Gagarin-Ring ein und stahlen insgesamt sechs, für Mieter zurückgelegte, Pakete. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung und ...

