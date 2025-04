Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin angefahren und verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen wurde eine Fußgängerin in Erfurt von einem Auto angefahren und verletzt. Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer die Blumenstraße im Norden der Landeshauptstadt. Als er nach links in die Nordhäuser Straße abbiegen wollte, übersah er eine 20-jährige Fußgängerin, die gerade bei Grün die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die junge Frau am Bein verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (DS)

