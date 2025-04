Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Erfurt (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es gestern Nachmittag im Erfurter Berufsverkehr. Gegen 16:30 Uhr fuhren ein 72-jähriger Toyota-Fahrer, eine 40-jährige Ford-Fahrerin und ein 46-jähriger Transporter-Fahrer auf der Weimarischen Straße stadtauswärts. Im Ortsteil Linderbach musste der Toyota-Fahrer an einer roten Ampel anhalten. Dabei übersah der Transporter-Fahrer die beiden haltenden Autos, fuhr der Ford-Fahrerin auf und schob sie auf den vor ihr wartenden Toyota. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Weimar. (DS)

