Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkind bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Martin-Andersen-Nexö-Straße wurde gestern Abend ein Kleinkind verletzt. Um 17:35 Uhr fuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Fahrtrichtung Arnstädter Straße. Als er nach rechts in die Grimmstraße abbiegen wollte, musste er aufgrund von Gegenverkehr aus der Grimmstraße stärker abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 73-jähriger BMW-Fahrer erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr dem Opel auf. Bei dem Zusammenstoß wurde ein, in dem Opel befindliches, Kleinkind verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand unfallbedingter Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell