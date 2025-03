Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte versuchen, Fahrzeuge in Brand zu setzen, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In der Zeit von Donnerstag (27.03.), 17.30 Uhr bis Freitag (28.03.), 07.30 Uhr haben Unbekannte in Rheine an der Droste-Hülshoff-Straße versucht, ein Fahrzeug in Brand zu setzen. Ein Mercedes-Lkw war über Nacht gegenüber der Hausnummer 20 am Fahrbahnrand geparkt. Am Morgen konnten auf den Reifen diverse Rückstände von Brandversuchen aufgefunden werden. Außerdem war die Windschutzscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt worden.

Am Rubensweg war in der gleichen Nacht - zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 10.00 Uhr - ein silberner Toyota Landcruiser auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 1 geparkt. Der Eigentümer stellte Freitagmorgen fest, dass offenbar versucht worden war, diese anzuzünden.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Taten an der Droste-Hülshoff-Straße und oder am Rubensweg machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell