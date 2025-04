LPI-EF: Säge von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots) - Zwei Fahrräder waren die Beute von Einbrechern in Erfurt. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag drangen die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt ein. Anschließend stahlen sie aus dem Keller zwei Fahrräder im Wert von knapp 4.000 Euro. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

