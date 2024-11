Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe von BMW eingeschlagen - Täter stehlen Lenkrad

Kaiserslautern (ots)

Der Besitzer eines 5er-BMW meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei. Der Grund: Die Seitenscheibe seines Pkw wurde eingeschlagen. Aus dem Inneren bauten die Täter verschiedene Komponenten aus und nahmen sie mit. Wie der 31-Jährige den Beamten mitteilte, stand der Wagen von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Fabrikstraße. Die Langfinger hatten es wohl auf die Technik des Fahrzeugs abgesehen. Die Diebe bauten das Lenkrad sowie den Tacho aus dem BMW aus und machten sich damit aus dem Staub. Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der besagten Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

