Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Tatverdächtige gestellt nach Rollerdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. Juni, einen 27-Jährigen und einen 25-Jährigen stellen können, die kurz zuvor mutmaßlich einen Motorroller an der Hohlstraße entwendet und diesen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hatten.

Ein 18-jähriger Mönchengladbacher bemerkte um kurz nach 1 Uhr in der Nacht zwei Männer, die ohne Helm und augenscheinlich bester Laune auf einem Motoroller unterwegs waren. Sie fuhren auf der Straße An der Landwehr in Richtung Hermges. Der Zeuge hatte nicht nur den Eindruck, dass die Personen alkoholisiert waren, sondern stellte ebenfalls fest, dass ihnen der auffällig türkise Roller gar nicht gehörte - sondern ihm.

Zu Fuß verfolgte er die beiden und verständigte währenddessen die Polizei. Zwischenzeitlich verlor er den Sichtkontakt zu den beiden Tatverdächtigen, die jedoch gegen 1.20 Uhr einem Streifenteam der Polizei am Berliner Platz begegneten. Den Roller hatten sie da nicht mehr bei sich. Sie flüchteten umgehend, als sie die Einsatzkräfte sahen.

Die beiden teilten sich auf, wurden aber nach kurzer Verfolgung jeweils gestellt: Einen Tatverdächtigen (27) brachten die Beamten an der Wilhelmstraße zu Boden, den anderen (25) bewegte kurz darauf die Ansprache einer Hundeführerin dazu, sein Versteck hinter einem Baum im Hans-Jonas-Park zu verlassen. Diensthund "Bane" musste nicht eingreifen.

Beide Personen sind der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt. Bei beiden ergaben sich zudem Anhaltspunkte auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Dementsprechend brachten die Beamten die Tatverdächtigen ins Polizeipräsidium, wo eine Bereitschaftsärztin ihnen Blutproben entnahm. Ein weiteres Streifenteam fand den gestohlenen Motorroller an der Dessauer Straße und stellte das Fahrzeug sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Straßenverkehrsgefährdung. (et)

