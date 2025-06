Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kontrolltag im Rahmen der europäischen Aktionswoche ROADPOL zum Thema "Operation Alcohol & Drugs"

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat sich an der länderübergreifenden Kontrollwoche "Operation Alcohol & Drugs" der europäischen Kontrollaktion ROADPOL beteiligt.

Am Mittwoch, 18. Juni, hat die Polizei Mönchengladbach direktionsübergreifend mit Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes sowie aus dem Wach- und Wechseldienst in den Ortsteilen Rheydt (Odenkirchener Straße) und Mönchengladbach Innenstadt (Bismarckplatz) zwei große Kontrollstellen eingerichtet.

Im Tagesverlauf kontrollierten die Einsatzkräfte in Rheydt insgesamt 87 Autofahrende. Von 21.30 bis 1 Uhr verteilten sich die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Mönchengladbacher Süden und führten diverse mobile Kontrollen durch. Bei insgesamt 20 Kontrollen stellte die Polizei in Rheydt Verstöße fest und ahndete diese in Form von Verwarngeldern sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen. Es erfolgten sogar zwei Festnahmen, da die Polizisten und Polizistinnen auf Personen trafen, die jeweils einen offenen Haftbefehl hatten. Zweimal testeten die Einsatzkräfte positiv auf Betäubungsmittel und einmal auf Alkohol. Einmal ahndeten sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis, elfmal gab es ein Verwarngeld, weil die Autofahrenden nicht angeschnallt waren, einmal fehlte die Kindersicherung und zweimal fielen Personen auf, weil sie das Handy am Steuer bedienten.

In Mönchengladbach am Bismarckplatz kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 174 Fahrzeuge, darunter 20 Motorräder. Es wurden keine Alkohol- oder Drogenverstöße am Steuer festgestellt. Allerdings gab es 18 Verwarngelder unter anderem wegen Parkverstößen oder weil Führerschein oder Fahrzeugschein nicht mitgeführt wurden. Außerdem stellten die Einsatzkräfte sechs Ordnungswidrigkeiten wie Handy am Steuer, fehlende Kindersicherung oder Mängel an der Bereifung fest.

Die Direktion Verkehr setzt auch mit dieser gezielten Aktion die im Sicherheitsprogramm 2025 vereinbarten Maßnahmen zur stetigen Steigerung der Verkehrssicherheit in Mönchengladbach um. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell