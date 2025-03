Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Parkanlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (06.03.2025), gegen 18:15 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden Mülleimer in einer Parkanlage in der Pommernstraße. Wenig später wurde der Brand einer Heidefläche in derselben Parkanlage gemeldet. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden.

Wer hat im Bereich der Pommernstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zu den Brandursachen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

