POL-PPRP: Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 06.03.2025, gegen 08:30 Uhr, wurde in einem Gebäude in der Maxstraße der Brand eines Sicherungskastens gemeldet. Das Feuer griff auf eine Büroeinheit über, konnte jedoch durch die Feuerwehr Ludwigshafen gelöscht werden. Die Bewohner der Wohneinheiten des Mehrparteienhauses durften nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht ...

