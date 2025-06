POL-MG: Einsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler - Durchsuchungen und Festnahmen im Rheinland

Mönchengladbach (ots) - In einer Unterführung an der Gartenstraße in Rheydt ist eine Pedelec-Fahrerin am Dienstag, 17. Juni, gegen 16.30 Uhr gestürzt und erlitt eine Kopfverletzung. Nach Aussage ihrer Begleitung befuhr die 66-Jährige mit ihrem Pedelec die Gartenstraße vom Pahlkebad kommend in Richtung Mühlenstraße. Beim Einfahren in die dortige Unterführung ...

